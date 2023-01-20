Морозный фронт

На первом в этом году заседании общегородской планёрки депутаты серьёзно подошли к рассмотрению бытовых вопросов, ставших особенно актуальными в связи со сложными погодными условиями. В первую очередь речь шла об обеспечении водой и электричеством жилых домов. Устойчивые экстремальные морозы уже трижды привели к возникновению нештатных ситуаций. Например, в доме на ул. Севастопольской, 7б, перемёрз водопровод — холодной воды не было 17 часов. А на ул. Нансена, 24, подключить воду смогли через сутки. До возобновления водоснабжения был организован подвоз питьевой воды для жителей дома. В доме на ул. Бауманской, 24, аварию устраняли 32 часа. Работоспособность всех систем была восстановлена. Для оперативного решения и предупреждения проблем подобного рода по распоряжению главы города Дмитрия Карасева создана специальная рабочая группа, которая, пока лютует мороз, будет ежедневно мониторить ситуацию с энергоснабжением жилых домов. И заняться комиссии будет чем, ведь баловать норильчан теплом погода в ближайшее время не собирается. Подтвердили это специалисты метеослужбы, также присутствовавшие на встрече.

– 21–22 января ожидаются ветры 5–10 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура ночью минус 40–45 0С, днём — минус 28—33 0С, местами — до минус 35 0С.

Краткая сводка на февраль такова: среднемесячная температура ожидается минус 24–29 0С, ночью будет опускаться до минус 32–37 0С. Во второй и третьей пятидневке — прогнозируется повышение до минус 21–26 0С ночью, днём — до –12 0С, — сообщил собравшимся Дмитрий Быков, врио начальника Таймырского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.