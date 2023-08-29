Мошенники начали взламывать аккаунты одного из мессенджеров

Как правило, попросив деньги, злоумышленники уточняют, что перевести их нужно на карту, не привязанную к номеру телефона. Отсутствие своей карты «знакомый» объясняет перевыпуском.

Восстановив доступ к своему аккаунту, законный владелец сообщает, что профиль, оказывается, был взломан. Однако если мошенникам всё-таки удалось убедить своего собеседника, то свои деньги они уже получили.

Если вам пришло подобное сообщение, то перезвоните и уточните просьбу. Обязательно убедитесь, что вы разговариваете с владельцем аккаунта. После просьбы о денежном переводе, не переходите по ссылкам в сообщениях. Не переводите деньги на незнакомые карты, банковские счета, номера виртуальных кошельков, тем более, если они не привязаны к имени просящего.