Мошенники обманули трёх норильчанок на 15 млн рублей

В дежурную часть Норильского ОМВД в течение двух дней обратились с заявлениями три местные жительницы, ставшие жертвами мошенников. Суммарно потерпевшие перевели злоумышленникам более 15 млн рублей.

Преступления были совершены по одинаковой схеме. Северянки заинтересовались рекламой в интернете, сулившей пассивный доход при минимальном вложении средств. Они оставили свои контакты, и через некоторое время с ними связывались «специалисты по инвестированию» и убедили в том, что их предложения работают, продемонстрировав «доход» от проведённых сделок в личных кабинетах. Одна из женщин смогла вывести небольшую сумму, после чего вложила намного больше денег. Посредством мессенджеров злоумышленники в течение нескольких месяцев поддерживали связь с потерпевшими, информируя о состоянии их финансов и создавая иллюзию роста прибыли. В качестве постоянных взносов якобы для совершения крупных сделок у женщин выманили суммы от 4,5 до 5,5 млн рублей. Потерпевшие оформляли кредиты сами или под разными предлогами просили мужей и родственников.

Визуально успешная брокерская деятельность продолжалась, пока предприимчивые норильчанки не решили окончательно вывести денежные средства. Сделать этого ни одна заявительница не смогла, после чего все они обратились в полицию. Обманутые северянки сообщили, что о различных способах мошенничеств их предупреждали неоднократно, но они были полностью уверены, что предложенная схема увеличения дохода настоящая.

По поступившим заявлениям возбуждены уголовные дела, полицейские устанавливают личности мошенников.

Также сотрудники правоохранительных органов предостерегают: внимательно относитесь к предложениям заработать в интернете.

- Помните, если у вас нет специализированных знаний в области функционирования рынка торговли ценными бумагами, валюты, инвестирования, а вам предлагают гарантированный быстрый доход, то это повод насторожиться. Брокерская деятельность лицензируется, и если на сайте нет упоминания о наличии разрешительной документации, это может стать сигналом об опасности. Отсутствие документальных данных о человеке, который представляется вашим куратором, визуальной связи с партнёром по финансовой сделке — также повод задуматься. И, наконец, не стоит переводить деньги на счета неизвестных вам людей, обещающих быстрый и лёгкий заработок, — сообщили в Норильском ОМВД.