Мост на въезде в Кайеркан, построенный в 1970-х годах, покроют антикоррозийным составом

Мост состоит из трёх пролётов, масса каждого - примерно 59 тонн. Общая длина - чуть более 86 метров. По подсчётам специалистов, предстоит обработать около 2400 квадратных метров поверхностей. На покрытие понадобится примерно тонна спецсостава, способного защитить металлические поверхности на срок от 5 до 10 лет.

Надо отметить, что это довольно оживленный участок движения - по мосту ежесуточно проходят от 8 до 12 железнодорожных составов с 16-24 тыс. тонн грузов для Заполярного филиала компании и города. Под мостом проходит автомобильная трасса.

- Поверхности моста будут покрываться хорошо зарекомендовавшим себя составом «ПримПлатина-Норд», - рассказал Андрей Зарринг, начальник бюро по надзору за зданиями и сооружениями предприятия технологического железнодорожного транспорта ЗФ «Норникеля». - Средство, с одной стороны, хорошее, потому что позволяет наносить его в один слой, но для этого необходима очень тщательная подготовка поверхностей, которые нужно очищать от старого покрытия и ржавчины буквально до зеркального блеска. Все работы проводятся под контролем специалистов лаборатории центра диагностики ЗФ. Кроме этого, покраска должна происходить при определённых погодных условиях, которые не всегда идеальны. Ещё один немаловажный момент: период между очисткой поверхности и её покраской не должен превышать шести часов.

На сегодняшний день составом покрыто около 300 кв. м. Бригада работает в ночное время, когда дорожное движение под мостом становится менее активным.

Администрация Норильска, в свою очередь, в честь приближающегося юбилея Кайеркана украсит мост праздничной иллюминацией. Сейчас разрабатывается проект по монтажу осветительных приборов и оборудования.