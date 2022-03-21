Мост в районе ул. Дудинской в Талнахе реконструируют к концу года

Сегодня на объекте уже ведутся буровые работы — это второй этап реконструкции. На первом — рабочие демонтировали старый мост, а также установили пешеходный.

«На поле № 1 сейчас уже бурится четвёртая свая из шести, намеченных на каждом поле из одного ряда. Мост полностью будет сдан в декабре текущего года», — пояснил Сергей Бойцов.

История этого моста началась в 1985 году. В 2019 году его состояние было признано неудовлетворительным. Тогда было принято решение ограничить движение по нему транспорта грузоподъёмностью до 15 тонн. Как раз в этом время проект его реконструкции получил положительное заключение экспертизы, а в 2021-м был размещён контракт на проведение работ. До последнего мост не выводили из эксплуатации, он был перекрыт в конце декабря прошлого года. В то же время был заключён муниципальный контракт с подрядчиком.

Сергей Бойцов уверил норильчан, что объект будет сдан в срок:

«Этот объект не должен «застрять», так как все материалы закуплены и уже доставляются на территорию. К тому же самые трудоёмкие буровые работы уже начаты, далее рабочие приступят к бетонным, которые будут завершены в мае–июне. С открытием навигации в город поступят пролётные строения (балки). Ничто не мешает подрядчику уложиться в обозначенные сроки».