Муниципалитеты региона получат дополнительные средства на охрану окружающей среды

По словам заместителя председателя правительства края — министра финансов Красноярского края Владимира Бахаря, бюджет государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в 2021 году увеличивается на 159 миллионов рублей.

Из этих средств 60 млн рублей выделяется министерству экологии и рационального природопользования на создание на севере края лаборатории. Её сотрудники будут мониторить состояние окружающей среды в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком районе — выявлять источники загрязнения атмосферы и водных объектов, предотвращать нарушения со стороны промышленных предприятий, информировать местных жителей о режиме неблагоприятных метеоусловий и т. д.

Напомним, что в феврале в Норильске с рабочим визитом побывала Юлия Гуменюк, заместитель министра — начальник отдела государственного экологического надзора министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Целью визита было обсуждение с главой Норильска Дмитрием Карасевым перспектив дальнейшего сотрудничества. Также требовалось подобрать помещение для будущей лаборатории, которую начнут оборудовать уже этим летом. В планах министерства — создать территориальную сеть наблюдений — две передвижные лаборатории контроля и качества атмосферного воздуха и два стационарных поста в Кайеркане и Талнахе.