Муниципальному приюту для безнадзорных животных быть и разместится он на территории бывшей военной части

Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству, пояснил, что муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных заключён с пунктом передержки «Бытовик». Сотрудники организации отрабатывают заявки, которые поступают от населения. Одни из последних заявок поступили с ул. Талнахской, 6, 8 и 10, а также с ул. Анисимова, 1. Муниципальный контракт до конца года будет исполнен. Управление городского хозяйства уже подготовило проект контракта на отлов и передержку безнадзорных животных в 2021 году.

- Работы по отлову животных ведутся, исполнение муниципального контракта — в стадии завершения. Иногда бывает такое, что в пункте передержки собирается много животных, и тогда пристраивать их в добрые руки помогают волонтёры. Также неравнодушные норильчане оказывают помощь кормами, отдают миски, подстилки. Помощь нужна всегда. Так, во время последнего снегопада возникла необходимость сбросить снег с крыши здания, — говорит Ирина Лубенец, руководитель «Бытовика». — Городу без муниципального приюта не обойтись. Наших площадей физически не хватает. Я разговаривала с волонтёрами, и они сказали, что готовы помочь в благоустройстве приюта, а в будущем и в его повседневной жизни: содержанием и уходом за животными.

Татьяна Кузьмичёва, руководитель Норильского отдела ветеринарии рассказала, что, несмотря на регулярный отлов безнадзорных собак, от жителей по-прежнему поступают жалобы на то, что по городу бегает много бездомных животных, которые часто проявляют агрессию по отношению к домашним питомцам, а порой и людям. В таких случаях приходится обращаться в полицию и, естественно, к моменту прибытия наряда животные убегают.

- Безнадзорных животных за последнее время стало очень много, значительно больше, чем в прошлые годы, — поясняет Татьяна Кузьмичёва. — Я думаю, что это связано с отъездом людей на материк. Люди бросают своих домашних питомцев на произвол судьбы. Такая ситуация вскрывает ещё одну серьёзную проблему — бесконтрольное содержание животных их владельцами. В этой части необходимо принимать какие-то меры по учёту домашних животных. Без приюта городу никак. Мы обследовали производственные помещения «Бытовика» и, к сожалению, они не способны вместить всех безнадзорных животных.

В Федеральном законе № 498 «Об ответственном обращении с животными» говорится, что приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными. Сотрудники приютов после отлова и осмотра животных в течение десяти дней должны произвести обязательные стерилизацию и вакцинацию против бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и других животных. После этого их выпускают на улицу с обязательной неснимаемой меткой. Агрессивные животные остаются на содержании в приюте до конца жизни. Помимо этого, на территории приюта должно быть место для выгула животных, клетки и вольеры, ветеринарный пункт и изолятор. Всё это требует немалых денег.

В 2020 году краевые субвенции покрыли потребности Норильска по отлову бродячих животных всего лишь на 20 процентов, всё остальное финансируется из бюджета города, а это порядка восьми миллионов рублей. На следующий год проектом бюджета предусмотрено двукратное увеличение финансирования мероприятий.

- Министерство обороны нам передаёт помещения воинской части под организацию приюта и сейчас ведётся работа по их приёмке в муниципальную собственность, — сообщил Николай Тимофеев.

Помещения воинской части находятся на улице Вокзальной, 1Д. Сейчас администрация рассматривает модель принятия здания из федеральной собственности в муниципальную. После подписания договора безвозмездного пользования в бюджете города можно будет предусмотреть расходы по приведению помещений в состояние, пригодное для организации работы приюта и содержания безнадзорных животных.

Николай Тимофеев отметил, что город будет ориентироваться на опыт некоммерческой организации «Белка и Стрелка», а её волонтёры в будущем помогут с обустройством и обживанием помещений.

В будущем можно будет подумать о создании муниципальной гостиницы для животных, которая позволит решить проблему: кому оставить питомца на время очередного отпуска.

Сразу после совещания исполняющий полномочия главы города, руководители управлений и ответственные за решение проблемы с безнадзорными животными отправились осмотреть помещения воинской части. Экскурсию провёл Роман Зубов, командир войсковой части № 21242. Он рассказал, что общая площадь военного городка — около одного гектара, а отдельно стоящие ангары позволяют их максимально эффективно использовать для содержания животных. Канализация в рабочем состоянии, есть отопление и свет. Другой плюс объекта в том, что территория уже обнесена забором, а значит, животные, которые здесь однажды появятся, не отправятся в бега. В ближайшее время руководство военной части планирует передать технические документы на строения с паспортами и схемой подключения отопления и электричества руководству управления городского хозяйства.

- Тот факт, что Министерство обороны передаёт на баланс администрации города такие помещения, а муниципалитет в свою очередь принял решение создать приют, можно назвать чудом, — сказала Ирина Лубенец, руководитель «Бытовика». — Особенно если учесть, что знаковое событие произошло в Международный день животных, который отмечается 10 декабря. Сотрудники пункта передержки и норильские волонтёры готовы приложить все усилия к благоустройству помещений.

Николай Тимофеев пояснил, что создать приют получится только к лету 2022 года, а сейчас предстоит процесс приёмки объекта в муниципальную собственность, после этого начнутся работы по проверке рабочего состояния систем отопления, освещения и приведению помещений в надлежащий вид. Возможно, придётся обратиться за помощью в изготовлении вольеров к ОИК-30, чтобы затем передать изделия в приют.

Свои предложения и идеи по благоустройству будущего приюта горожане могут направлять на почтовый ящик начальника отдела экологии управления городского хозяйства Якова Резниченко: ReznichenkoJG@n orilsk-city.ru