Муниципальную программу «Благоустройство территории» необходимо скорректировать

По итогам проведения конкурсных процедур удалось сэкономить около 9,8 млн рублей на содержании объектов благоустройства. Эти средства, в том числе, предлагается направить на организацию видеонаблюдения в районе ул. Михайличенко, 6 и набережной ручья Кайерканский (территории благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»). Меньше средств будет потрачено на благоустройство и озеленение территорий – около 9,5 млн рублей (также за счёт экономии на торгах). Частично эти средства направлены на ликвидацию несанкционированной свалки в районе ул. Хантайская, 1, изготовление досок-объявлений в Талнахе, обустройство площадки для выгула собак (на пересечении улиц Хантайская и Лауреатов), разработку проектно-сметной документации на обустройство систем видеонаблюдения за объектами благоустройства в Кайеркане.

Предложенные изменения депутаты согласовали. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии городского Совета.