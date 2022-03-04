Муниципальную программу в сфере ЖКХ на 2022 год скорректируют

Общий объём дополнительного финансирования составит почти 152 млн рублей. Эти средства в том числе будут направлены на установку 34 пластинчатых теплообменников и 52 автоматизированных тепловых пунктов в жилых домах Кайеркана в целях перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, а также на увеличение объёма финансирования капитальных ремонтов жилых домов в связи с уточнением объёмов и стоимости работ, прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости и необходимостью включения в программу дополнительных объектов.

После внесения изменений объём финансирования муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности» составит 3,4 млрд рублей. Предложенная корректировка была согласована членами депутатской комиссии по городскому хозяйству.

Параллельно с рассмотрением корректировок программы депутаты утвердили изменения в титульный список на капремонт жилых домов. Так, в части работ по сохранению устойчивости зданий жилфонда по итогам прохождения экспертизы сметная стоимость по семи объектам на территории ООО «СеверныйБыт» увеличивается на ~6,3 млн рублей; на ~12,9 млн рублей увеличивается стоимость ремонта фундаментов двух объектов на территории ООО «Заполярный жилищный трест»; на ~1,5 млн рублей в связи с уточнением объёма работ (первый этап) увеличивается стоимость по объекту на ул. Кирова, 13; дополнительно включён объект на территории ООО «Уютный дом» (ул. Дзержинского, 6) стоимостью ~8,1 млн рублей, работы на котором были выполнены, но не оплачены в 2021 году; в связи с уточнением объёмов работ по бурению температурных трубок на ~9,9 млн рублей увеличивается стоимость работ по 11 объектам ООО «УК «Город» и пяти объектам ООО «СеверныйБыт»; по 3 объектам ООО «Нордсервис» стоимость работ снижается на ~4,1 млн рублей.

На ~4,3 млн рублей по итогам прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости снижаются затраты на устройство систем пожарной сигнализации и оповещения на трёх объектах ООО «УК «ЖКС-Норильск».

Кроме того, в части проектных работ включаются объекты, которые планировались к выполнению в прошлом году, но из-за длительного прохождения экспертизы не были сделаны: пять объектов ООО «Талнахбыт» на сумму ~1,1 млн рублей, четыре объекта ООО «УК «ЖКС-Норильск» на сумму ~0,7 млн рублей, 14 объектов ООО «Нордсервис» на сумму ~2,2 млн рублей.

Обновлённый титульный список на капремонт жилых домов Норильска был утверждён депутатами.