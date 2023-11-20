Стоимость проезда в коммерческих автобусах вырастет до 45 рублей

Произойдёт это с 1 декабря на маршрутах 7а, 7б и 27к. Исполняющий обязанности заместителя начальника управления городского хозяйства Егор Стеклянников объяснил, что предприниматели имеют на это полное право при условии, что они заранее уведомили о повышении городскую администрацию и пассажиров. Вероятно, индексация обусловлена подорожанием топлива и увеличением стоимости запасных частей.

Муниципальный же перевозчик «Норильский транспорт» не будет повышать цену за проезд. «Цена останется прежней: в размере 38 рублей на внутрирайонных маршрутах и 58 рублей между районами», — отметил Егор Стеклянников.