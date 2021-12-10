Музей Норильска открывает open call для российских художников и кураторов

Музейно-выставочный комплекс «Музей Норильска» представляет программу нового творческого сезона Полярной арт-резиденции PolArt 2022 «POLART. AR(t)-реальность» и открывает open call для российских художников и кураторов на получение индивидуального гранта для реализации авторского проекта в Норильске.

Традиционный конкурс предлагает художникам новый период реализации проектов и новую номинацию «Полярные реальности».

- В будущем году Норильск ждут свежие форматы и события в контексте актуального искусства, - отмечают в Музее Норильска.

За пять лет существования резиденции в Норильске успешно реализованы более двадцати арт-проектов российских художников. В новом творческом сезоне второй год подряд поддержку получат семь авторских проектов. Изменен период их реализации. Теперь приехать в Норильск победители программы смогут с марта по декабрь 2022 года.

Цели и приоритеты PolArt остаются неизменными – site-специфичные художественные проекты, включающие образовательную практику для местного арт-сообщества. Приветствуются проекты в формате «культуры участия», вовлекающие в творческую работу горожан. Наряду с традиционными номинациями конкурса «Полярные вИдения: северная урбан-экспедиция» и «Полярные видЕния: сценарный пленэр» художники могут предложить свою идею в новой номинации «Полярные реальности: синтез художественного и научного, искусства и технологий». Предложение сформировано специально для художников, работающих с новыми медиа, IT-технологиями, сайнс-артом и другими направлениями современного искусства на стыке художественного и научного, творческого и технологического. Технический партнер номинации - центр современного образования в сфере информационных технологий «IT-Куб. Норильск».

Традиционный конкурс на получение индивидуального гранта для российских художников и кураторов, работающих в любых визуальных жанрах современного искусства, а параллельно и прием заявок продлится до 15 января 2022 года 20.00 (по московскому времени).

- Претендентам на резидентство в заявке важно показать, как и почему их творческий замысел, путь, траектория развития связаны с Севером, Арктикой, индустриальным заполярным городом, и почему именно их проект должен быть реализован в Норильске. Мы готовы поддержать самые яркие и смелые идеи, ориентированные на художественное исследование городской среды и не только. Дополнительная информация о конкурсе, форма заявки и пакет документов на сайте: polart.tilda.ws, - отмечают в Музее Норильска.

Вне конкурса в будущих творческих сезонах PolArt норильчан ждут еще более масштабные проекты, выходящие за рамки резиденции – спецпрограмма Музея Норильска для крупных художественных инициатив от современных художников и кураторов. Проект года станет ярким культурным событием в жизни города, а его жители – участниками образовательных и других параллельных практик, вовлекающих в современный художественный процесс широкую аудиторию.

Напомним, проект «POLART. AR(t)-реальность» реализуется победителем грантового конкурса долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», организованного Фондом целевого капитала «Наш Норильск» в 2021 году. Расширение масштабов программы PolArt-резиденции стало возможным также благодаря поддержке администрации Норильска в рамках программы «Развитие культуры». Куратор PolArt-резиденции – Наталья Федянина.