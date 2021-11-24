Музей Норильска открывает творческую мастерскую по созданию документального спектакля о городе

Для участия в проекте приглашаются норильчане, которым интересны творчество и самовыражение, новые знакомства и поиск уникальных городских особенностей и историй.

— Четыре блока, четыре приглашённых эксперта, 20 новых друзей, море творчества и опыта, а результат работы станет частью экспозиционного пространства Музея Норильска. Вот что обещают организаторы, — отметили в музее.

Участников будут отбирать на конкурсной основе. Подать заявку можно до 5 декабря, пройдя по ссылке https://forms.gle/GdsD3C9h1toimwTr6

Проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.