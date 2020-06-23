Музей Норильска представит историческую онлайн-игру «Выстоять и построить»

Музейно-выставочный комплекс представит свою веб-версию Всероссийского квеста «История Победы». Игра стартует 24 июня в деньПарада Победителей. В её основе – маршрут по следам боёв в Таймырской Арктике и подвигов на «Никелевом фронте».

Миссия игры – это реальная главная цель, поставленная перед Норильском в годы Великой Отечественной войны. Выстоять и построить чудо-город в Заполярье, возвести и наладить сложнейшее производство, дать стране и фронту металл. Правильные ответы на каждый блок вопросов позволят игроку собрать комбинацию пяти цифр-ключей – количество тонн произведенного чистого никеля в период 1941–1945 годов.

Музей Норильска за время пандемии разработал серию онлайн-викторин, используя возможности различных интернет-ресурсов. В этот раз музей представляет новый подход к созданию квеста – онлайн-игру на платформе Genial. Путешествия в игре не предполагают выхода в реальное пространство. А используемый формат будет интересен для участников всех возрастов, привлечёт и юное, и старшее поколение, считают в норильском музее.

Принять участие в игре смогут все желающие. Ссылка на игру будет доступна с 24 июня на всех онлайн-ресурсах Музея Норильска: norilskmuseum.ru, vk.com/museum.ru, instagram/muzeinorilska.