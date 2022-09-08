Музей Норильска приглашает горожан на ежегодную эколого-культурную акцию

Акция, посвящённая ландшафту, традиционно пройдёт на музейно-экологической тропе «Музей НА-Гора», рядом со смотровой площадкой в Талнахе (в районе ул. Енисейской, 5а).

«Музей НА-Гора» - это экспозиция под открытым небом, с помощью которой Музей Норильска сделал комфортным и увлекательным подъём по самой высокой лестнице города. Уникальный проект превратил в объект музейного показа вид с горы Лесной на всю Норильскую долину. Музеефикация ландшафта – способ ярко представить культурную и эстетическую ценность места, сделать бывшую «чёрную тропу» одним из достопримечательных мест города, активным пространством современной культуры Норильска.

С 18.00 до 21.00 запланирована интерактивная программа для детей и взрослых, любящих природу и свой город, стремящихся сделать его зеленее и лучше. Стартует акция на смотровой площадке пятого микрорайона у «вершины» экотропы. В этом году участников ждут: пленэр для всех «Ландшафт в искусстве» от педагогов и учеников Талнахской детской школы искусств, FOTOквест «Горы, реки и долины в твоём объективе», мастер-класс по утилизации пластиковых отходов «Плавим пластик!» от благотворительного фонда «69 параллель», ART-площадка «Талнах в миниатюре» по созданию памятных ландшафтных магнитов и «Ландшафтные фантазии» в рисунках на камне от Талнахской библиотеки № 6, детские интерактивные программы с подвижными играми.

Волонтёров и активистов музей приглашает присоединиться к экодесанту по сбору пластиковых отходов на гряде Лесная. Не останутся забытыми и любимые всеми пешеходные экскурсии по благоустроенной лестнице и к подножию горы Отдельной, а также автобусные экскурсии по Талнаху.

По доброй традиции «ЭкоНочи», которая проходит во время, наиболее подходящее для высадки деревьев и кустарников, завершит программу посадка саженцев елей. К успешно прижившимся саженцам прошлого года добавятся новые.

Участие во всех событиях акции бесплатное. Учитывайте погодные условия. Для пешеходных экскурсий необходима удобная обувь.