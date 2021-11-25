Музей Норильска приглашает горожан стать героями документального спектакля

«Норильск: действующие лица» — это образовательный проект, результатом которого станет аудиоспектакль-экскурсия по пространству постоянной экспозиции Музея Норильска, основанный на документальной пьесе о городе, написанной самими горожанами.

Главными действующими лицами нового проекта станут норильчане, готовые рассказать свою историю и проявить свой творческий потенциал. В течение шести месяцев, с декабря 2021 года по май 2022-го, для участников, прошедших конкурсный отбор, Музей Норильска организует четыре творческие мастерские — «Человек», «Истории», «Музей» и «Театр». Их кураторами и главными наставниками станут приглашённые эксперты, профессионалы музейного и театрального дела: антрополог Никита Петров, драматург Юрий Клавдиев, музейный проектировщик Андрей Рымарь и режиссёр театра Елена Смородинова. В творческой коллаборации норильчане узнают, что такое устная история, смогут освоить необходимые навыки сбора интервью, работы с документальным материалом, научатся основам драматургического мастерства в жанре вербатим и работе с музейными экспозициями и предметами. Музей предлагает участникам маршрут, новую компетенцию, профессиональные инструменты антропологии, современной драматургии и документального театра, но находки, открытия и сюжеты, которые войдут в спектакль, зависят от самих героев.

- Новые знания помогут горожанам вместе с экспертами создать пьесу и аудиоспектакль-экскурсию на основе личных историй, воспоминаний, переживаний, впечатлений и наблюдений, потрясений и надежд, тесно связанных с Норильском. Частные истории норильчан зазвучат на фоне истории города, а дорогие сердцу предметы, семейные артефакты получат шанс на время или навсегда стать музейными экспонатами и найти достойное место в экспозиции. Результат сотворчества горожан, приглашённых экспертов, музея и театра будет вписан в историю города и предложен будущим посетителям как альтернативный экскурсионный маршрут по постоянной экспозиции Музея Норильска, — говорят сотрудники музея.

Добавим, что программа пройдёт в гибридном формате — онлайн и офлайн, с соблюдением всех антиковидных мер. Куратор проекта — музейный проектировщик Мария Мкртычева (Москва).

Музей приглашает присоединиться к проекту горожан старше 18 лет. Заполнить и подать заявку можно до 5 декабря, ссылка на анкету размещена на сайте Музея Норильска norilskmuseum.ru. Количество мест ограниченно! Для участия в проекте необходимо иметь QR-код или другие документы, подтверждающие прохождение полной вакцинации от COVID-19 или перенесенную за последние шесть месяцев болезнь.

Проект реализуется победителем конкурса «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» благотворительного фонда Владимира Потанина.