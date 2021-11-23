Музей Норильска продолжает ежегодный фестиваль «Здравствуй, Норильск!»

Акция организована совместно с Болгарским культурным институтом – представительством Министерства культуры Республики Болгария в России при поддержке администрации Норильска и постоянного партнёра фестиваля — Московской государственной художественно-промышленной академией им. С. Г. Строганова.

«Болгария говорит нам: «Здравей, Норилск!» и предлагает программу, посвящённую её непростой истории. Истории, которая имеет давние общие корни с историей и культурой России. Тем ближе и дороже нам именно современная Болгария, смело обновляющая свои горизонты, взявшая на себя новую миссию посредника между культурами всех славянских народов, связывающая Центральную, Южную и Восточную Европу в единое культурно-историческое целое!», - говорят представители Музея Норильска.

Кураторы программы — Кирилл Гаврилин, профессор, советник ректора Строгановской академии и Наталья Федянина, директор музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». В событиях фестиваля примут участие высокие гости — представители болгарской культуры в России.

Фестиваль будет проходить в Норильске 1-2 декабря в основном здании Музея Норильска (Ленинский пр., 14). Гости увидят выставки, презентации книг, кинопоказы и многое другое:

1 декабря в 18.30:

- вернисаж «Забытые фотографии русско-турецкой войны 1877-1878 гг.». Хроника освободительной для Болгарии войны;

- «Старые болгарские столицы и средневековые крепости». Выставка Ассоциации профессиональных фотографов Болгарии;

- «Ясен Гюзелев – ретроспективная выставка». Иллюстрации болгарского художника и графического дизайнера.

1 декабря в 19.15:

– «АГА / ÁGA», художественный фильм, притча, драма (96 мин., 2018, 18+).

2 декабря в 18.30:

- презентация книги из серии «Новый болгарский роман».

2 декабря в 19.30:

– «КОЗИЙ РОГ / КОЗИЯТ РОГ», художественный фильм, драма (105 мин., 1972, 18+).

Вход на открытие фестиваля 1 декабря в 18.30 и на презентацию 2 декабря в 18.30 свободный.

Билеты на показы фильмов можно приобрести в кассе музея с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника, в пятницу - с 13.00 до 21.00. Продажи начинаются с 26 ноября. Касса: 46-13-26.

В музее действуют масочный режим и социальная дистанция. Вход для лиц старше 18 лет - по паспорту и QR-коду или другим подтверждающим документам.