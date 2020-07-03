«Музей Норильска» запускает новую программу экспедиций-квестов

«Музей и его команда» стартует 6 июля. Юных норильчан ждёт дружелюбное виртуальное пространство, где они смогут найти новых друзей и провести свободное время с пользой. Каждый день будет наполнен командными играми, свежими впечатлениями и интересным общением. Встречи

с музейными педагогами пройдут на современных интернет-платформах с занимательными аудио-, видео- и фотозаданиями на фантазию и смекалку.

Команды юных исследователей ближе познакомятся с норильской историей, узнают, что именно мы называем Заполярьем и в чём особенность природной и растительной экосистемы Таймыра. Краеведческий раздел посвятит участников в тайны культуры коренных народов Севера, их обычаи и традиции. У команды юных путешественников впереди новые неизведанные маршруты по разным уголкам плато Путорана и озера Лама. Дети отправятся покорять горы, пересекут реки, водопады и каньоны, построят убежища, и всё это – не выходя из дома. А по пути – квесты, игры и логические загадки. Лето – время путешествий, поэтому можно смело собирать «багаж знаний» и вперёд, на поиски новых друзей и приключений.

Обновленный маршрут подготовлен для детей в возрасте от семи до 11 лет, участие бесплатное. Общение длится от 30 до 40 минут в день.

Подробную информацию о программе «Музей и его команда» можно получить по телефонам: 8-983-608-46-54 (Смирнов Александр Иванович, команда юных исследователей) и 8-913-526-47-37 (Ольга Владимировна Гончарук, команда юных путешественников).