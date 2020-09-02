Мы собрали всё!

Также с береговой зоны убраны все ёмкости, в которых она хранилась.Как сообщил руководитель дирекции "Норильско-Таймырской энергетической компании" по ликвидации ЧС Игорь Коробкин, всё перевезено на хвостохранилище "Лебяжье". На данный момент на "Лебяжке смонтировано 81 мягких резервуаров: 78 из них заполнены топливно-водяной смесью, три -сепарированной водой.

На хвостохранилище топливно-водяную смесь сепарируют, то есть топливо разделяют с водой, и вода после фильтрации сбрасывается в производственное оборотное водоснабжение.

Игорь Коробкин рассказал, что при ликвидации последствий розлива топлива были использованы лучшие мировые технологии по перекачке и сепарации