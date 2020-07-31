На атомном ледоколе «Таймыр» обновят средства физической защиты

Комплекс инженерно-технических средств физической защиты атомного ледокола «Таймыр» пройдёт капитальный ремонт, сообщает «Атомфлот». Соответствующий конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Атомфлот» объявило 24 июля.

Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, заявки на участие в процедуре принимаются до 10 августа. Подведение итогов запланировано на 21 августа.

Максимальная стоимость работ оценивается в 38,5 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до 20 декабря нынешнего года.

Напомним, атомный ледокол «Таймыр» построен в 1989 году, он предназначен для проводки судов в устья сибирских рек. Отличается уменьшенной осадкой. Назван в честь ледокольного парохода начала XX века «Таймыр». Длина судна составляет 151,8 м, ширина - 29,2 м, водоизмещение - 21 тысяча тонн, мощность главной энергоустановки - 50 тысяч л. с.

Фото «Атомфлот»