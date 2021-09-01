На автодорогах города Норильска выполнен большой объём работ

Как сообщил Игорь Петеримов, начальник управления «Норильскавтодора», процесс завершится до конца сентября. Одним из крупнейших участков, обновлённых в этом году, стал подъезд к Оганеру. В этом же районе идёт обустройство парковки возле перинатального центра - там осталось нанести разметку, разбить клумбы и уложить тротуарную плитку.

В Центральном районе ремонты полностью завершены, однако кое-где выявлены дефекты, идёт разбирательство с подрядчиком. Приёмка части работ приостановлена до момента выяснения причин выкрашивания асфальтобетона. Предположительно дело в некачественном битуме либо в повышенной кислотности щебня. Точку в этом поставит лабораторный анализ.

Игорь Петеримов добавил, что «Норильскавтодор» занимается и заменой городских светильников на светодиодные, более энергоэффективные: из 1765 штук в Центральном районе заменено 1207 (67%). В будущем году начнётся замена осветительных приборов в других районах города и на трассе Норильск - Талнах.