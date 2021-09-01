МАУ ИЦ «Норильские новости»

На автодорогах города Норильска выполнен большой объём работ

На автодорогах города Норильска выполнен большой объём работ

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На автодорогах города Норильска выполнен большой объём работ

Отремонтировать предстояло порядка 130 000 кв. м покрытия улично-дорожной сети, почти 80% работ уже завершены. На это затрачено 397 млн рублей.

На автодорогах города Норильска выполнен большой объём работ

Как сообщил Игорь Петеримов, начальник управления «Норильскавтодора», процесс завершится до конца сентября. Одним из крупнейших участков, обновлённых в этом году, стал подъезд к Оганеру. В этом же районе идёт обустройство парковки возле перинатального центра - там осталось нанести разметку, разбить клумбы и уложить тротуарную плитку.

В Центральном районе ремонты полностью завершены, однако кое-где выявлены дефекты, идёт разбирательство с подрядчиком. Приёмка части работ приостановлена до момента выяснения причин выкрашивания асфальтобетона. Предположительно дело в некачественном битуме либо в повышенной кислотности щебня. Точку в этом поставит лабораторный анализ.

Игорь Петеримов добавил, что «Норильскавтодор» занимается и заменой городских светильников на светодиодные, более энергоэффективные: из 1765 штук в Центральном районе заменено 1207 (67%). В будущем году начнётся замена осветительных приборов в других районах города и на трассе Норильск - Талнах.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото Ирина Яринская
1 сентября в 17:20 370
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