На автодороге Дудинка – Алыкель завершается установка уличного освещения

Как сообщают в краевом управлении автомобильных дорог, в этом сезоне на трассе А-382 Дудинка – Алыкель, на участке от поворота на Норильск до аэропорта, дорожники ввели в эксплуатацию линию освещения длиной в 5,5 км. Основную работу выполнили в прошлом году – всего было установлено 184 опоры общей протяжённостью порядка 5,4 км. В этом сезоне подрядная организация установила светильники.