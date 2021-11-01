На автодороге Норильск — Алыкель автомобиль съехал в кювет

По предварительной версии, 31-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris в районе 47-го километра не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, затем машина опрокинулась.

Медицинская помощь понадобилась водителю и его 15-летней пассажирке. В момент происшествия она находилась на переднем сиденье и не была пристёгнута ремнём безопасности. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Всего за выходные дни произошло семь ДТП, в одном из них пострадали люди. Госавтоинспекторы в очередной раз настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, а также не пренебрегать ремнями безопасности.