На автовокзале Центрального района запустили перрон для заказных маршрутов

По словам Егора Стеклянникова, начальника отдела транспорта управления городского хозяйства, посадка и высадка пассажиров заказных автобусов на новом перроне № 6 будет производиться с 1 сентября. Кроме того, для удобства норильчан он будет оборудован информационным знаком «Заказные перевозки».

«Заказные перевозки — это поездки по предприятиям. Запуск нового перрона позволит разгрузить другие перроны, а также повысить безопасность дорожного движения. Так как зачастую водители осуществляют посадку вне перронов, а также на перронах, предназначенных для муниципальных маршрутов», — пояснил Егор Стеклянников.

Также он разъяснил журналистам ситуацию с маршрутом № 35, который ранее двигался по маршруту Кайеркан (ТБК) — Норильск (АДЦ): «В связи с экономической ситуацией перевозчиком было принято решение о прекращении работы на маршруте № 35. В связи с этим администрация города провела конкурсы в целях поиска юридического лица, который выйдет на движение по маршруту. К сожалению, оба конкурса провалились. Потому было принято решение закрыть маршрут».