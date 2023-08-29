На автовокзале Центрального района запустили перрон для заказных маршрутов
На автовокзале Центрального района запустили перрон для заказных маршрутов
Ранее водители осуществляли посадку на перронах, предназначенных для муниципальных маршрутов, либо вовсе вне перрона.
По словам Егора Стеклянникова, начальника отдела транспорта управления городского хозяйства, посадка и высадка пассажиров заказных автобусов на новом перроне № 6 будет производиться с 1 сентября. Кроме того, для удобства норильчан он будет оборудован информационным знаком «Заказные перевозки».
«Заказные перевозки — это поездки по предприятиям. Запуск нового перрона позволит разгрузить другие перроны, а также повысить безопасность дорожного движения. Так как зачастую водители осуществляют посадку вне перронов, а также на перронах, предназначенных для муниципальных маршрутов», — пояснил Егор Стеклянников.
Также он разъяснил журналистам ситуацию с маршрутом № 35, который ранее двигался по маршруту Кайеркан (ТБК) — Норильск (АДЦ): «В связи с экономической ситуацией перевозчиком было принято решение о прекращении работы на маршруте № 35. В связи с этим администрация города провела конкурсы в целях поиска юридического лица, который выйдет на движение по маршруту. К сожалению, оба конкурса провалились. Потому было принято решение закрыть маршрут».