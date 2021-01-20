На автовокзале провели рейд по соблюдению масочного режима

По указу губернатора Красноярского края в городе, как и во всём регионе, действует масочный режим, согласно которому норильчане обязаны носить маски в общественных местах, в общественном транспорте, а также в местах общего скопления людей. В автобусах для граждан развешаны памятки, которые напоминают пассажирам при входе в общественный транспорт надеть маску. Также салоны оснащены санитайзерами для дезинфекции рук, а экипаж регулярно проводит дезинфекцию в них.

Всего с начала года было проведено шесть рейдов и составлено шесть протоколов за нарушение ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Отметим, что за 2020 год, согласно статистике, было составлено более 800 протоколов.

Напомним, что за нарушение данной статьи гражданам грозит административный штраф от 1 тысячи до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей.