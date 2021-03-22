На ближайшей сессии городского Совета депутаты рассмотрят корректировку бюджета Норильска

В этом году городской бюджет ждут значительные поправки. В доходную и расходную часть главного финансового документа города изменения будут внесены с учётом уточнения безвозмездных поступлений из других бюджетов, отражения возвратов остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, выделения дополнительных средств на развитие города, перераспределения ассигнований между подпрограммами и мероприятиями муниципальных программ в целях эффективного использования средств, отражения остатков бюджетных средств на начало года, а также изменения объёмов погашения и привлечения кредитов.

В связи с корректировкой увеличится и дефицит бюджета. Он составит почти три миллиарда рублей. Но значительная его часть покрывается остатками средств на счетах на начало 2021 года, предстоит покрыть ещё 630,2 млн рублей

После обновления основных параметров бюджет будет выглядеть следующим образом:

- доходы: ~19 млрд 535,7 млн рублей (увеличение на ~120,9 млн рублей);

- расходы: ~23 млрд 264,8 млн рублей (увеличение на ~3 млрд 94,2 млн рублей);

- дефицит: 3 млрд 729,1 млн рублей (увеличение на ~2 млрд 973,3 млн рублей).

«Несмотря на такое значительное увеличение дефицита, абсолютно все расходы, которые мы включаем дополнительно, являются необходимыми. Да, в ближайшее время на развитие Норильска поступят большие финансовые средства в рамках недавно заключённых соглашений, но мы должны по возможности изыскивать собственные средства для недопущения ухудшения текущей ситуации в городе - ремонтировать дома, дороги, объекты соцкультбыта», - пояснил председатель депутатской комиссии по бюджету и собственности Виктор Цюпко.