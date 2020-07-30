На будущей неделе на площадке, благоустраиваемой в районе ул. Талнахской, 10, начнут укладывать асфальт

Завершить весь проект благоустройства планируется до конца лета. К этому времени на площадке в 775 кв. м уложат травмобезопасное покрытие, на котором установят качели, карусели и игровой фрегат. Аналогичный уже больше трёх лет радует детей в Оганере в районе ул. Озёрной, 15. Работы обойдутся муниципальной казне в три миллиона рублей.

Сейчас участок распланирован, уложен ленточный фундамент, установлен железобетонный поребрик, почти закончено ограждение. Строители готовят территорию для укладки асфальта. Затем монтажники соберут фрегат 20х22 метра, закупленный ещё год назад.

- Подрядчик работает по графику, погода нам благоволит, так что в ближайшее время территория визуально сильно изменится. К сентябрю дети уже будут тут играть на ней, правда, при условии снятия карантинных мер. Думаю, это место будет пользоваться популярностью, - отметил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ по благоустройству.

Но на этом обустройство большой территории двора не закончится. В рамках двухстороннего соглашения с Агентством развития Норильска чуть ниже, в районе ул. Талнахской, 10а, установят спортплощадку для старших детей. Первый этап стартует в августе. К середине месяца ожидается и начало устройства современной парковки автомобилей. Её особенностью станет возможность подогрева авто, позволяющая не загонять его зимой в гараж или на стоянку. Рассчитана она будет на 12 машиномест.

- Скачав соответствующее приложение, пользователь сможет оплачивать электроэнергию, затрачиваемую для прогрева автомобиля. Это очень удобно, такой проект работает в Европе и в нескольких российских городах и пользуется популярностью. Идея оборудовать парковку появилась во время обсуждения проекта с жителями района, - пояснил Анвар Низамутдинов.

Будущим летом АРН завершит проект устройством беговой дорожки, опоясывающей детскую и спортплощадку, зоны тихого отдыха и зелёных насаждений.

В дальнейшем специалисты УЖКХ планируют заняться обустройством общественной территории неподалёку от второго корпуса гимназии № 5 на ул. Ветеранов, 17. Это позволит полностью благоустроить микрорайон.