На что жалуемся?

Приплыли?

Ещё в первую волну пандемии посетители тренажёрных и фитнес–залов, бассейнов и других спортивных центров столкнулись с проблемой: тренировки оплачены, а посещать учреждения нельзя. В этой ситуации руководители спорткомплексов поступили так, как и положено, — заморозили купленные абонементы до окончания пандемии. Когда работать разрешили, желающие спокойно посетили то количество занятий, за которое было заплачено.

Исключением стал лишь норильский плавательный бассейн. Там почему–то потребовали от посетителей покупать новые абонементы по полной стоимости, а оставшееся с прошлого раза число тренировок обязали использовать в удобное для руководства бассейна время. И если при первой волне пандемии речь шла всего о паре дней, то после повторного закрытия сооружения на руках у любителей водных процедур остались абонементы практически на целый «неотгулянный» месяц. Когда люди потребовали вернуть им деньги или заморозить абонементы до лучших времён, им отказали, заявив, что они могут ходить в бассейн по вечерам в выходные, а на удобное для них время после пандемии обязаны покупать новый абонемент. И если в первом случае слышались лишь одиночные возмущения граждан, то в этот раз на норильский бассейн посыпались жалобы во всевозможные инстанции.

Как быть, если спорткомплекс отдавать ваши деньги всё же не спешит? Начать стоит с классической в таких случаях страшилки — потребовать книгу отзывов, попутно пригрозив обращением в Роспотребнадзор. В ряде случаев этого будет достаточно для решения проблемы. Далее делаем письменный запрос руководству комплекса с требованием вернуть деньги. Если и это не поможет, придётся обращаться в суд. В случае с норильским бассейном до судов дело не дошло. После шквала жалоб руководство заведения объявило о сборе заявлений от посетителей и пообещало вернуть деньги за пропавшие из–за пандемии дни.

Такое кино

Одно дело, если вам не оказали услугу, за которую вы заплатили, и совсем другое, если оказали, но к её качеству возникают серьёзные вопросы. С такой проблемой можно столкнуться даже при обычном походе в кинотеатр. Так, пару лет назад в Красноярске я решил скоротать отпускной вечерок на премьере боевика. И вот, в середине фильма изображение начало прыгать так, что ленту совершенно невозможно стало смотреть. Киномеханик на возмущение зрителей не реагировал и хранил гробовое молчание, пока один из посетителей не вышел из зала и не устроил скандал администратору: проблему решили, но в финале история повторилась. В результате никто так толком и не понял развязку фильма. Люди вышли из зала раздосадованными, а на звуки скандала, дыша клубами перегара, выполз и виновник испорченного вечера. Когда возмущённая общественность потребовала вернуть деньги, администратор развела руками: мол, показ состоялся, так что извините. К моему удивлению, все кинолюбители дружно развернулись и ушли. Остались только мы с супругой и ещё одна упрямая пара. Хотя представительница кинозала не хотела сдаваться без боя, на стадии написания обращения сразу от четырёх человек с требованием вернуть наши кровные девушка поняла, что от нас так просто избавиться не получится, и всё же вернула деньги за билеты.

В таких ситуациях лучше всего работает массовость. Чем больше обращений, тем эффективнее будет натиск. Если кинотеатр частный, администратору светит очень неприятный разговор с владельцем, выговор, а то и денежный штраф. Так что почти со стопроцентной вероятностью он предпочтёт замять скандал.

Купил кирпич

Близятся новогодние праздники, и самые прагматичные горожане уже сейчас шерстят интернет в поисках достойных подарков. Но как же часто мы сталкиваемся с обманом и в этой сфере! Потратив долгие часы на выбор нужного и приличное количество времени на ожидание, вы открываете посылку и видите, что вместо качественного товара вам втюхали дешёвую подделку. Бывает и того хлеще: вместо дорогущего гаджета можно обнаружить в коробке кирпич по цене смартфона.

Что делать? Все зависит от того, на каком интернет–ресурсе вы сделали покупку. Если это частный сайт, то можно, конечно, написать жалобу руководству интернет–магазина и обратиться в полицию, но результат вас не порадует. Другое дело, если заказ делался на специальных ресурсах, которые гарантируют защиту своим покупателям. Самый надёжный в этом плане — AliExpress, как его часто называют — «Дядюшка Али». Надо понимать, что такие сайты не дают гарантию приобретения качественного товара или того, что вам не подсунут пустышку, зато позволяют достаточно быстро и без особых хлопот вернуть свои денежки.

Дело здесь в страховке потребителя. Когда вы оплачиваете товар на таком ресурсе–конгломерате, ваши средства перечисляются не напрямую продавцу, а в специальный «буфер». Торговец получает деньги на счёт, только если вы подтвердите, что товар пришёл и его качество вас устраивает, или когда истекает срок страховки. Так что, получив «золотой кирпич», фотографируйте содержимое и отправляйте претензию продавцу, приложив фотографии, — средства вернут через пару дней. То же и с некачественным товаром. Разница лишь в том, что нужно будет сделать несколько более детальных снимков, подробно указав, чем полученное изделие отличается от того, что было заявлено на «витрине» интернет–магазина.

На заметку

За что мы платим

Оплачивая определённую услугу, вы отдаёте свои кровные не только за объём и качество, но и за удобное для вас время её оказания, которое прописывается в документе, коим является, например, абонемент на посещение спортзала. В случае невозможности выполнить условия договора по вине заведения, его руководство вместо возврата денег вправе предложить вам альтернативу. Именно предложить, а не поставить условие. Если вас это устроит — одно дело, а если нет, то заведение обязано перенести оплаченные занятия на удобное для вас время. Если же и это вам не подходит, например, вы хотите перейти в другой спортивный центр, то вам обязаны вернуть ваши средства в полном объёме. Хотя бы потому, что согласно ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» вы можете в любое время отказаться от услуг бассейна или фитнес–клуба, и заведение обязано возместить вам оплаченную, но не использованную услугу.

Хитрая уловка

Подписывая договор, скажем, с фитнес–клубом, бдительный клиент может обратить внимание на пункт, в котором написано, что в случае расторжения договора заказчиком средства за неоказанные услуги вам возвращаться не будут. На самом деле, это чистой воды уловка, рассчитанная на незнание законов. Дело в том, что данный пункт противоречит всё той же ст. 32 Закона «О защите прав потребителей». Что делать? Смело подписывайте. Не факт, что вы расторгнете договор, а если такое случится, напомните администратору, что у себя в бумагах они могут писать всё что угодно: фиксированная сумма штрафа в случае расторжения договора и отказа вернуть оставшиеся средства им обеспечена. Несоответствие договора законам РФ делает его недействительным. В случае споров смело ссылайтесь на вышеуказанную статью Закона «О защите прав потребителей» и 782–ю статью Гражданского кодекса. В большинстве случаев одно только их упоминание уже решит вопрос.

Списано в архив

С января 2021 года в силу вступят новые правила торговли, которые отменяют обязательное наличие в заведениях сферы услуг Книги отзывов и предложений. Связано это с тем, что данный закон действует по правилам, принятым ещё полвека назад, и в большинстве своём является архаизмом советских времён. Взамен власти планируют упростить алгоритм обращения граждан в Роспотребнадзор, сделав возможность подавать заявления удалённо. Так что со следующего года пугать нерадивых продавцов придётся сразу обращениями в компетентный орган.

Время играет против вас

Ещё пара важных моментов касается интернет–покупок. Даже если вы приобретаете товар на ресурсе, где имеется страховка покупателя, очень важно следить за временными рамками страховки. Дело в том, что как только истечёт её срок, деньги из буфера будут переведены продавцу, даже если вы ещё не получили посылку. За несколько дней до истечения страховки необходимо открыть претензию о неполучении товара. В этом случае страховку продлят. Это происходит лишь единожды. Если истекает повторный срок, а долгожданной покупки как не было, так и нет, смело отменяйте заказ. В этом случае с высокой долей вероятности вам придёт прошение от магазина не делать этого со слёзным обещанием, что посылку вот-вот доставят. Игнорируйте данное обращение, иначе вы рискуете остаться и без покупки, и без денег.