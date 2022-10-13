На депутатской комиссии по городскому хозяйству обсудили вопрос асфальтировки в городе

Расходы на содержание дорожного хозяйства вырастут в этом году более, чем на 172,5 млн рублей. Эти средства направят на содержание систем видеонаблюдения в новых тёплых остановочных павильонах и на автодорогах. Кроме того, дополнительные средства пойдут на приёмку 30 тёплых остановок в связи с тем, что подрядчик успел выполнить часть работ, запланированных на следующий год.

В то же время из-за нехватки асфальта снижается финансирование работ по асфальтировке дорог и дворов почти на 138 млн рублей.

«Много лет существует в Норильске проблема с нехваткой асфальта. В этом году ситуация, как вы знаете, усугубилась тем, что подрядчику пришлось латать прошлогодние дыры. Соответственно, произведённый асфальт пошёл не на новые ремонты. Но, как уже рассказывал глава города, мы рассчитываем, что в следующем году вопрос нехватки асфальтобетонной смеси будет решён – в Норильске появился ещё один завод по её производству. Будем надеяться, что, начиная с 2023 года, нам удастся воплощать в жизнь все наши планы по асфальтировке дорог и других территорий города», — отметил председатель депутатской комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.

Зато тротуаров и бортовых камней отремонтировали в этом году больше запланированного: дополнительные объёмы работ выполнены на площади Металлургов, ул. Павлова, ул. 50 лет Октября, ул. Комсомольская, площади Театральная, Ленинский проспект. В этой связи потребуется около 33,4 млн рублей сверх планов.

Ещё порядка 20,8 млн рублей сверх планов направят на оплату выполненных работ в посёлке Снежногорск – там на улицах Хантайская, Набережная и Гидростроительная отремонтировали съезды на дорогах и обустроили дорожные ограждения.

Более 93 млн рублей будет снято со строительства, реконструкции и капремонта дорожного хозяйства: около 78 млн рублей, запланированных на реконструкцию моста через реку Наледная (в соответствии с утверждённым графиком финансирования средства будут освоены позднее), около 15,2 млн рублей с обустройства освещения на Юго-Западной объездной дороге (остаток средств после заключения контракта). Кроме того, снимается финансирование в размере более 7,5 млн рублей с работ по проектированию из-за несостоявшихся закупок (отсутствие подрядных организаций).

Помимо этого, в рамках муниципальной программы будут перераспределены средства для выполнения обязательств по приобретению трёх школьных и одного туристического автобусов, а также двух Газелей NEXT и бортового полуприцепа – запланированных в бюджете средств оказалось недостаточно в связи с ростом цен.

Предложенные изменения муниципальной программы депутаты согласовали, рекомендовав сессии городского Совета утвердить их при корректировке бюджета территории на 2022 год.