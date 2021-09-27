На Диксоне бродит одинокий белый медвежонок

Медвежонка обнаружили 24 сентября.

«Его нашли рабочие в районе нефтебазы. Животному около двух лет, видимо, его бросила мать. Для медведей это нехарактерно. Он никого не боится, мы его пугали, и собаки вокруг него бегают. Медвежонок никак не реагирует, просто лежит на камне. Мы обратились в Министерство экологии Красноярского края и в Росприроднадзор. Будем думать и решать, что нам дальше с ним делать. Он упитанный, чистенький, ухоженный. На первый взгляд не видно, чтобы он был болен, но лежит, видимо, скучает без мамы», - цитирует NGS24 главу городского поселения Николая Бурака.

Краевое министерство экологии уже решает вопрос о дальнейшей судьбе медвежонка. Варианта здесь два: либо животное вывезут в места его обитания, подальше от населённого пункта, либо определят в какой-нибудь зоопарк. Краевое отделение Росприроднадзора тоже занимается этой темой.