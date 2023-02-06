На Диксоне будет новый аэропорт

Такое решение было принято после пожара, который случился на Диксоне в январе прошлого года. Тогда в результате ЧП полностью выгорело новое здание аэропорта, не простоявшее и двух лет. После ликвидации последствий пожара было установлено временное помещение, но вопрос о полноценном восстановлении аэропортовой инфраструктуры оставался открыт. Власти края и компания «Восток Ойл» достигли договорённостей по данному вопросу, сейчас ведётся разработка проекта. Непосредственно реконструкцию планируют начать в 2024 году. По предварительным планам через два года жители поселения получат новенький аэропорт, способный без проблем не только принимать пассажирские суда, но и крупные грузовые самолёты. В этом немало заинтересована и нефтедобывающая компания, намеренная использовать аэропорт в том числе и для доставки грузов, необходимых для создания собственной инфраструктуры.