На Диксоне будет новый аэропорт
На Диксоне будет новый аэропорт
Компания «Восток Ойл», планирующая начать разработку недр недалеко от Диксона, построит на территории посёлка новый аэропорт.
Такое решение было принято после пожара, который случился на Диксоне в январе прошлого года. Тогда в результате ЧП полностью выгорело новое здание аэропорта, не простоявшее и двух лет. После ликвидации последствий пожара было установлено временное помещение, но вопрос о полноценном восстановлении аэропортовой инфраструктуры оставался открыт. Власти края и компания «Восток Ойл» достигли договорённостей по данному вопросу, сейчас ведётся разработка проекта. Непосредственно реконструкцию планируют начать в 2024 году. По предварительным планам через два года жители поселения получат новенький аэропорт, способный без проблем не только принимать пассажирские суда, но и крупные грузовые самолёты. В этом немало заинтересована и нефтедобывающая компания, намеренная использовать аэропорт в том числе и для доставки грузов, необходимых для создания собственной инфраструктуры.