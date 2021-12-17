На Диксоне отремонтируют памятники, установленные в честь обороны поселка

В честь юбилея администрацией городского поселения Диксон запланированы работы по ремонту и содержанию памятников и памятных знаков, установленных в честь знаменательного события. Напомним, в соответствии с законом Красноярского края Диксон наделен специальным статусом «Населенный пункт воинской доблести».

В 2021 году администрацией Таймыра заключены два соглашения с краевым министерством культуры о предоставлении из краевого бюджета субсидии в общем объеме более четырех млн рублей. В рамках данных средств выполнен сметный расчет для установки подсветки обелиска Славы и очистке объекта от мусора, снега. Кроме того, в сентябре этого года представителями ООО «Георг» произведена первичная экспертиза и оценка текущего состояния объекта культурного наследия «Братская могила семи североморцев, погибших в бою с фашистским линкором 27 августа 1942 года».

«В настоящий момент проводится государственная историко-культурная экспертиза сметной стоимости, и уже летом 2022 года мы планируем приступить к ремонту», - рассказал глава Диксона Николай Бурак.