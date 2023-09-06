На доме № 1 на Ленинском пр. установят памятную доску Владимиру Долгих

В муниципалитет Норильска «Красноярское землячество» обратилось в мае текущего года. В течение лета был проведён ряд предусмотренных действующим законодательством процедур: прошло собрание собственников многоквартирного дома, без чьего одобрения украсить фасад дома нельзя; эскиз мемориальной доски согласован с родственниками Владимира Долгих; также получено согласие службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. Теперь осталось заручиться поддержкой депутатов.

В настоящее время уже заключён договор на изготовление мемориальной доски из бронзы. Стоимость реализации проекта из внебюджетных источников составит 1,5 млн рублей. Заказчиком работ выступил Музей Норильска. Срок окончания работ по договору – 15 сентября.

Депутаты единогласно поддержали установку мемориальной доски, отметив, что в скором времени неподалёку будет построено инновационное общеобразовательное учреждение, которому также планируют присвоить имя почётного гражданина Норильска Владимира Долгих. Окончательное решение об установке памятной доски депутатский корпус примет в ходе сентябрьской сессии.