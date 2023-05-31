На доме Советской, 4 завершили капитальный ремонт крыши

Ремонт проходил в рамках программы регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края. О комплексе выполненных работ рассказал Сергей Гарбарук, директор Управления жилищно-коммунального хозяйства:

«По адресу ул. Советская, 4 подрядчик заменил кровельное покрытие, утеплил чердачное перекрытие, деревянные несущие конструкции. При выполнении работ было использовано - 151 кубический метр дерева, 9,5 тонн железа, более 20 кубических метров кирпича, 347 кубических метров утеплителя».

По его словам, на ремонтные работы было потрачено порядка 22,5 миллионов рублей. Общая площадь отремонтированной крыши - более 1800 квадратных метров. К работе подрядчика замечаний нет, единственный минус – это нарушение сроков сдачи работ, за что подрядная организация заплатит штраф. Новая кровля успешно прошла проверку в режиме реального времени - после дождей нет следов и капельных течей.

«Это сталинская постройка, как правило, здесь перекрытия наполнены сыпучим материалом. Когда выполнялись демонтажные работы и эти материалы спускались с крыши, было много пыли и со стороны собственников были замечания. Подрядная организация старалась незамедлительно решать подобные вопросы, например, для очистки помещений собственников были привлечены клининговые компании», - отмечает Сергей Гарбарук.

Директор Управления жилищно-коммунального хозяйства уверяет, что специалисты Управления ЖКХ также вели контроль поэтапного выполнения и согласования работ, отрабатывая все замечания в оперативном порядке.

По его словам, по региональной программе на данный момент в работе еще три крыши по: Талнахская, 17, Московская, 20, Севастопольская, 7А. Завершить работы планируется в этом году.