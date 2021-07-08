На дорогах Большого Норильска появились новые автобусы

Пять новых автобусов МАЗ-103 Евро-5 адаптированы под суровые климатические условия Норильска — в салоне установлен двойной стеклопакет, увеличена мощность подогревателя от стандартных 30 кВт до 35 кВт, в зимний период проёмы дверей дополнительно утепляются специальными материалами во избежание теплопотери.

Кроме того, у автобусов установлены двигатели Mercedes Евро-5, которые способствуют уменьшению количества выбросов вредных веществ в атмосферу. Для удобства передвижения маломобильных граждан транспорт оснащён системой «книлинг» — на остановке при посадке и высадке пассажиров его кузов наклоняется со стороны дверей на семь градусов, также вручную выдвигается пандус и имеется специальная площадка.

– Ради безопасности пассажиров в салоне установлено пять камер наблюдения и ещё одна — в кабине водителя. Кроме того, в каждом автобусе присутствуют санитайзеры для дезинфекции рук, что особенно важно в период пандемии. На конечных остановках проводится частичная обработка салона, а в гараже — полное обеззараживание, — добавил Фёдор Матей.

Также в связи с ужесточением контроля масочного режима, во всех автобусах расклеены напоминания о том, что без защитных масок пассажиры не могут осуществлять поездку. Это правило касается и экипажа. Однако здесь Роспотребнадзор уточняет, что если водитель не выходит в салон и управляет транспортом в закрытой кабине, то он может не надевать защитную маску.