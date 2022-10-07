На дорогах Красноярского края установлены ещё 40 камер фиксации нарушений ПДД

Как сообщают в ГУ МВД по Красноярскому краю, контракт на размещение и обслуживание оборудования КГКУ «Управление автомобильных дорог» заключило с ООО «Лаборатория транспортных систем». Срок реализации контракта - пять лет. Установка комплексов фиксации нарушений ПДД предусмотрена национальным проектом «Безопасные качественные дороги».

«Рубежи контроля размещаются в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасных участках дорог, согласно анализу аварийности от ГИБДД, - пояснил Ренат Даутханов, первый заместитель министра транспорта Красноярского края. - До сегодняшнего дня в Красноярском крае функционировали 104 рубежа контроля со стационарными комплексами фиксации нарушений ПДД. Теперь к этому количеству добавится ещё 40 рубежей: 27 в Красноярске, по две в Норильске и Ачинске, по одному в: Зеленогорске, Железногорске, Канске, Минусинске, Назарове. Оборудование также размещено на региональных трассах в Назаровском и Сухобузимском районах».

Среди основных нарушений, которые будут фиксировать комплексы – нарушение правил проезда перекрестков, требований дорожных знаков и разметки.

В Норильске новые камеры появились на пересечение автодорог Норильск и Талнах (объездная автодорога Юго-Восточный въезд) и на третьем километре автодороги Норильск — Алыкель.