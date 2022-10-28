На дорогах Норильска началось изучение проблемных участков

Зоя Виноградова, начальник технического отдела «Норильскавтодор» рассказала, что исследования насыпи и основания дороги помогут определить причины ежегодно появляющихся просадок на одних и тех же участках:

«Мы заключили два муниципальных контракта со специалистами из Москвы. Один для работы на автодороге Норильск–Талнах, другой – Норильск–Кайеркан. Протяжённость каждого из участков - порядка полутора километров. Полевые исследования длились два дня, далее по плану камеральная обработка результатов и выдача отчёта. Когда мы будем понимать, что происходит в теле насыпи и в основании насыпи автодороги, сможем определить, как стабилизировать основание и земполотно».

Также она отметила, что исследования подобного масштаба на автодорогах Норильска проводятся впервые. Проблемных мест в городе достаточно. Для начала взяли наиболее сложные случаи.

Максим Бартенев руководит проектом «Георадар «Лоза», который применяется в указанной работе. За более чем 20 лет подобные исследования он проводил во многих городах мира и России. В том числе в Мирном, Салехарде, Воркуте, Якутске.

«Георадар «Лоза» - российская инновационная технология. Сверхглубокое георадарное исследование, позволяющее в условиях мерзлоты посмотреть структуру грунтов на глубине до 300 метров. В данном случае мы изучаем строение под дорогой для того, чтобы понять и подсказать автодорожным службам причины просадки в характерных ежегодных местах.

«Исходя из нашего опыта, скорей всего, проблема в Норильске климатическая. Это антропогенное воздействие на верхние структуры многолетнемерзлых грунтов – сезонная тайка, которая не успевает замерзнуть в холодное время года. Скорее всего, накапливается оттаивание, но это исключительно наше предположение. Мы не строители, не гляциологи. Мы - измерительный инструмент. Наш прибор излучает мощный электромагнитный сигнал и по отраженному сигналу мы строим радарограмму строения слоев грунтов подповерхностного пространства, - подчеркнул Максим Бартенев. - Мы ставим диагноз. Показываем глубину оттаивания. Не только верхнюю границу (что могут достаточно разные методы геофизики показать), но и нижнюю границу оттаивания – то, чего не могут сделать другие. В связи с этим у дорожников появляется информация для инженерного решения».

Выбор времени года для исследований не случаен. В октябре-ноябре ярко выражен показатель максимального оттаивания грунтов. Это дает возможность понять степень сезонного оттаивания в теплый период. В целом же подобные работы проводятся при температуре воздуха до минус 45 градусов.

Первые результаты были оперативно расшифрованы в день начала исследований. Официальный отчет будет готов в течение двух недель.