На дорогах Норильска проводятся противопаводковые мероприятия

Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор», в этом году противопаводковые мероприятия начали проводить заранее, в марте. На данный момент уже очищены водопропускные кюветы и сооружения. Благодаря тому, что резких скачков температуры не было, удалось избежать нештатных ситуаций. Управление отработало проблемные участки дорожного полотна — в районе реки Хараелах и на дороге Норильск — Алыкель. Там побывали экскаваторы: расширили входное и выходное русла перед водопропуском, очистили обочины дорог от снега. Водопропускные трубы были промыты горячей водой, чтобы удалить наледь изнутри.

Управление «Норильскавтодор» предупреждает, если вы заметили, что большое количество снега сошло на дорогу, необходимо обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 22-33-39 или по номеру 400-700.