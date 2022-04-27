На дорогах Норильска проводятся противопаводковые мероприятия
На дорогах Норильска проводятся противопаводковые мероприятия
В работах задействованы три единицы техники, в том числе мощный экскаватор. От снега уже очищен участок длиной почти шесть километров.
Работа по предотвращению затопления дорог ведётся уже около двух недель, рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор»:
«Техника очищает обочины и кюветы от снега, горячей водой промываются водопропускные трубы, чтобы удалить наледь изнутри. Это позволит уберечь полотно проезжей части от повреждений и размывания. Работы ведутся не на всём протяжении автодорог, а на определённых территориях, где потенциально возможен выход воды на проезжую часть, например, на участках трасс Норильск — Алыкель и Норильск — Талнах, а также в районе реки Наледной. Объём снега в этом году примерно соответствует прошлогоднему, и если не случится резкого потепления, успеем завершить работы».
Аналогичные мероприятия проводятся на объездных дорогах и проезжих частях Старого города.