На дорогах Норильска проводятся противопаводковые мероприятия

Работа по предотвращению затопления дорог ведётся уже около двух недель, рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор»:

«Техника очищает обочины и кюветы от снега, горячей водой промываются водопропускные трубы, чтобы удалить наледь изнутри. Это позволит уберечь полотно проезжей части от повреждений и размывания. Работы ведутся не на всём протяжении автодорог, а на определённых территориях, где потенциально возможен выход воды на проезжую часть, например, на участках трасс Норильск — Алыкель и Норильск — Талнах, а также в районе реки Наледной. Объём снега в этом году примерно соответствует прошлогоднему, и если не случится резкого потепления, успеем завершить работы».

Аналогичные мероприятия проводятся на объездных дорогах и проезжих частях Старого города.