На дороге Норильск-Алыкель начали укладывать новый асфальт

- Все подготовительные работы уже закончены - старое дорожное покрытие срезано, уложен выравнивающий слой, а сверху полотно пролито битумной эмульсией для улучшения сцепки между старым и новым покрытием, - пояснил Сергей Бойцов.

Всего на автодороге Норильск-Алыкель будет отремонтировано порядка семи километров дорожного полотна. Кроме того, в этом году в планах выполнить ремонт на следующих участках:

- Центральный район - ул. Талнахская на отрезках между ул. Московской - ул. Павлова, ул. Ленинградская - Орджоникидзе, а также на ул. Талнахской, 10 (здесь в прошлом году работы были выполнены с ненадлежащим качеством);

- Талнах - ул. Федоровского и ул. Игарская;

- Кайеркан - ул. Надеждинская;

- Оганер - участок дороги на подъезде к Оганеру в местах, где образовались провалы и состояние трассы не соответствует нормативным требованиям. Также будет отремонтирована парковка возле перинатального центра и участок дороги вокруг неё.

- По контракту все работы должны быть закончены к концу сентября. Но, как показывает практика, ремонт подходит к завершению уже к началу месяца. Однако многое зависит от погодных условий. В этом году из-за затяжной зимы и дождей в июне из рабочего графика выпало дней десять. Добавлю, что традиционно укладка асфальта начинается на межрайонных автодорогах, так как здесь полотно высыхает быстрее, чем в городской черте. Туда мы обычно перебираемся к середине июля, когда во дворах сходит весь снег и ничего не мешает рабочему процессу, - рассказал Сергей Бойцов.

Всего на ремонт дорог в этом году в городском бюджете предусмотрено 397 млн рублей.