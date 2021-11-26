На дорожную отрасль и развитие транспортной системы в 2022 году направят беспрецедентный объём средств
На дорожную отрасль и развитие транспортной системы в 2022 году направят беспрецедентный объём средств
Запланированное финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы» составит около 5,7 млрд рублей. План мероприятий обсудили на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.
На подпрограмму «Дорожное хозяйство» выделят ~3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на летнее и зимнее содержание улиц и автодорог, реконструкцию мостов и путепроводов, ремонт отдельных участков улично-дорожной сети, замену и ремонт опор наружного освещения, замену светильников. В частности, запланированы:
На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» запланировано порядка 20,7 млн рублей. Средства направят на устранение предписаний надзорных органов, ремонт светофорных объектов и обустройство пешеходных переходов, установку дорожных знаков.
Кроме того, в рамках программы «Развитие транспортной системы» выделяются бюджетные средства для развития воздушного и автомобильного транспорта. Около 1,4 млрд рублей направят на организацию авиаперевозок по маршруту Норильск — Снежногорск — Норильск (на 2022 год запланировано 113 рейсов) и пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом. Ещё около 678,1 млн рублей пойдёт на обслуживание муниципального транспорта, зимнее и летнее содержание территорий, прилегающих к муниципальным объектам (детские сады, школы, спортсооружения, административные здания и пр.).
Рассмотрев представленный проект программы, депутаты его согласовали, рекомендовав специалистам «Норильскавтодора» усилить контроль качества выполняемых работ по ремонту улично-дорожной сети.
Окончательное решение по утверждению предложенного объёма финансирования будет принято на очередной сессии горсовета при рассмотрении проекта бюджета на трёхлетний период.