На дорожную отрасль и развитие транспортной системы в 2022 году направят беспрецедентный объём средств

Запланированное финансирование муниципальной программы «Развитие транспортной системы» составит около 5,7 млрд рублей. План мероприятий обсудили на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.

На подпрограмму «Дорожное хозяйство» выделят ~3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на летнее и зимнее содержание улиц и автодорог, реконструкцию мостов и путепроводов, ремонт отдельных участков улично-дорожной сети, замену и ремонт опор наружного освещения, замену светильников. В частности, запланированы:

содержание объектов улично-дорожной сети в летний и зимний период (~1,5 млрд рублей);

ремонт участков автодорог (~680,9 млн рублей);

ремонт тротуаров и бортовых камней (~182,1 млн рублей);

ремонт проездов к жилым домам (~70,1 млн рублей);

асфальтировка дворов (~236,2 млн рублей);

реконструкция моста через реку Наледную (~124,4 млн рублей);

реконструкция дороги на ул. Дудинской (~65,6 млн рублей);

обустройство наружного освещения на Юго-Западной объездной дороге с подъездом к Норильску (~126 млн рублей);

устройство водопропускной трубы на автодороге Норильск — Алыкель (~25,4 млн рублей);

замена и ремонт опор наружного освещения (~39,5 млн рублей);

замена светильников на опорах освещения автомобильных дорог (~112,3 млн рублей);

ремонт мостовых сооружений (~4,2 млн рублей);

ремонт автодорог в Снежногорске (~58,4 млн рублей);

проектные работы, в том числе по устройству водопропускной трубы на дороге Норильск — Талнах, велодорожек на автодороге Норильск — Талнах (до «Оль-Гуля»), устройство освещения на подъезде к гидропорту «Валёк» и на автодорогах Снежногорска, на строительство снегоплавильного завода и пр. (~35,6 млн рублей).

На подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения» запланировано порядка 20,7 млн рублей. Средства направят на устранение предписаний надзорных органов, ремонт светофорных объектов и обустройство пешеходных переходов, установку дорожных знаков.

Кроме того, в рамках программы «Развитие транспортной системы» выделяются бюджетные средства для развития воздушного и автомобильного транспорта. Около 1,4 млрд рублей направят на организацию авиаперевозок по маршруту Норильск — Снежногорск — Норильск (на 2022 год запланировано 113 рейсов) и пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом. Ещё около 678,1 млн рублей пойдёт на обслуживание муниципального транспорта, зимнее и летнее содержание территорий, прилегающих к муниципальным объектам (детские сады, школы, спортсооружения, административные здания и пр.).

Рассмотрев представленный проект программы, депутаты его согласовали, рекомендовав специалистам «Норильскавтодора» усилить контроль качества выполняемых работ по ремонту улично-дорожной сети.

Окончательное решение по утверждению предложенного объёма финансирования будет принято на очередной сессии горсовета при рассмотрении проекта бюджета на трёхлетний период.