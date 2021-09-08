На Дудинской и Норильской нефтебазах топливного подразделения «Норникеля» установили систему противоаварийной защиты

Основная функция системы - предупреждение аварийных ситуаций. Она обеспечивает защиту жизни и здоровья персонала, оборудования и окружающей среды. Для создания системы использовались высоконадежные защитные устройства компании «Эмерсон».

«Проекты на двух нефтебазах Норильского промышленного района были реализованы в кратчайшие сроки. Все действующие резервуары оснастили датчиками верхнего предельного уровня, в каре резервуарного парка по периметру установили датчики загазованности, реагирующие на присутствие углеводородов. Система мгновенно реагирует на малейшие протечки нефтепродукта, автоматически закрывая задвижки и предотвращая дальнейший разлив. Информация с датчиков в режиме реального времени поступает в операторные и в случае инцидента визуально и с помощью светозвуковой сигнализации оповещает оператора и других сотрудников нефтебазы», - рассказал советник генерального директора Таймырской топливной компании Андрей Ковалев.

Сумма инвестиций в проект системы противоаварийной защиты двух нефтебаз составила более 1 млрд руб. Всего новой системой оснащено более 40 резервуаров, установлено более 1000 различных датчиков и устройств.

В качестве стратегического партнера для реализации комплексной программы реконструкции был выбран российский строительный холдинг АО «Концерн ТИТАН-2». Он выполнил проектирование, поставку оборудования, а также успешно провел пусконаладочные работы противоаварийной системы.