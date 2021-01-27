На двух объездных дорогах в Норильске появятся умные светильники

В прошлом году «Норильсавтодор» заключил два муниципальных контракта с красноярскими компаниями на проектирование устройств наружного освещения. Общая сумма контрактов составила 11 млн рублей. Ожидается, что уже к августу текущего года проект будет готов, и в 2022 году он будет реализован на Талнахской объездной дороге на участке от перекрёста ул. Игарской и ул. Федоровского до конечной остановки маршрута № 24, а также на Юго-Западной объездной дороге - от Зуб- горы до ж/д переезда на ул. Энергетической. Протяжённость каждого участка около 6,2 км.

Александр Акантьев, начальник отдела «Норильскавтодор», назвал световое оборудование, которое планируется установить, умными светильниками.

- Светильники Pandoraуже установлены в тестовом режиме на Ленинском проспекте. Производитель предоставил их нам три года назад, чтобы мы могли посмотреть, как они будут вести себя в условиях крайнего севера. Система управления «АСУНО КУЛОН», которая оборудована по последнему слову техники, даёт возможность контролировать каждый светильник отдельно. Данная функция значительно упростит и удешевит содержание наружного освещения.

Достоинства данной системы можно перечислять бесконечно. Помимо экономии на содержание оборудования, также удастся снизить употребление энергии до 40-60 % благодаря функции регулировки уровня освещённости.

- Опоры будут такие же, как на автодорогах Норильск – Алыкель и Норильск – Талнах - СФГ, с покрытием горячим цинкованием, которое на протяжении почти четырёх лет использования показало себя достойно, - добавил начальник отдела «Норильскавтодор».

На данный момент на объездных дорогах уже прошли инженерные, геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания.

Отметим, что раньше здесь не было никакого освещения, потому вся работа проводится с нуля.