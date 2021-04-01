На двух перекрёстах города установили дополнительные секции светофоров

В первом случае это стало ответом на жалобы горожан о том, что водители не пропускают пешеходов на перекрёстке Ленинский пр. - ул. 50 лет Октября.

- В ГОСТе на технические средства регулирования дорожного движения произошли изменения — в действие введены дополнительные секции светофора, извещающие водителей о том, что при повороте налево или направо они должны быть более внимательны, - пояснил Евгений Болгов, начальник отдела сохранности дорог и безопасности движения «Норильскавтодора».

Также он добавил, что устанавливаются такие секции на светофорах, где пешеходная фаза совмещена с транспортной. То есть в тех местах, где пешеходы и автомобили двигаются одновременно на зелёный сигнал светофора.