На Енисее завершилась пассажирская навигация

Порядка 28 тысяч человек перевезли по дачному маршруту Торговый центр – Усть-Мана, на котором 29 апреля начали работу теплоходы «Иван Назаров» и «Заря – 343Р».

На втором месте по популярности среди пассажиров традиционно маршрут Енисейск – Бор. 1 июня на нём приступили к работе теплоходы «Михаил Годенко», «Красноярск» и «Енисейск». За четыре месяца они перевезли более 19,5 тысячи пассажиров.

Более 10 тысяч пассажиров с 10 июня перевезли по маршруту Красноярск – Дудинка теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», которые выполнили 40 рейсов на Север.

Большую часть судов уже начали готовить к холодам: поднимать на баржу, осушать и проверять системы и механизмы, консервировать оборудование.

До 30 октября на зимний период в Красноярск придут теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов», которые пока базируются в Енисейске.

«В настоящее время наш водоизмещающий флот ожидает целевых попусков воды на Красноярской ГЭС, чтобы пройти лимитирующие участки реки Енисей и вернуться в Красноярск. Ориентировочно это произойдёт к 30 октября», - сообщил Дмитрий Зотин, заместитель министра транспорта Красноярского края.

Напомним, в июле пришлось скорректировать работу пассажирского и грузового флота из-за низкого уровня воды. Так, отправной точкой маршрута Красноярск – Дудинка стал город Енисейск, куда пассажиров, купивших билеты на теплоход, доставляли автобусами (стоимость билета при этом оставалась прежней).