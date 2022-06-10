На финансирование ремонтов в сфере ЖКХ добавят около 70 миллионов рублей

Дополнительные средства, в частности, будут направлены на ремонт металлической кровли (~20,5 млн рублей) жилых домов по адресам: пр. Котульского, 15 и 21, пл. Металлургов, 1 и 17, по итогам экспертизы сметной стоимости. На ~1,7 млн рублей увеличится финансирование проектных работ на ремонт и окраску фасадов 10 домов в Талнахе. Данные объекты были запланированы на 2021 год, но из-за длительного прохождения экспертизы перенесены на 2022-й. Свыше 10,3 млн рублей дополнительно потребуется на ремонт 46 муниципальных квартир, при этом два жилых помещения из адресного перечня будут исключены (выяснилось, что в квартирах проживают неустановленные лица и в соответствии с действующим законодательством необходимо время, чтобы их выселить). Более 37 млн рублей дополнительно направят на снос аварийного дома по ул. Павлова, 8.

Согласовав предложенные изменения, члены комиссии по городскому хозяйству рекомендовали учесть их при корректировке бюджета на ближайшей сессии городского Совета.