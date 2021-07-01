МАУ ИЦ «Норильские новости»

На горе Отдельной снят режим лавинной опасности

На горе Отдельной снят режим лавинной опасности

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На горе Отдельной снят режим лавинной опасности

В администрации города под председательством главы Норильска прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём было принято решение об отмене оперативных мер по предупреждению ЧС, обусловленных сходом лавины на склоне горы Отдельной.

На горе Отдельной снят режим лавинной опасности

Для понимания текущего состояния на склоне горы, где в январе произошла трагедия, унёсшая жизни нескольких человек, привлекли специалистов Талнахской гидрометеорологической экспедиции. По поручению главы Норильска Дмитрия Карасева они трижды обследовали территорию — 21, 24 и 30 июня. После осмотра эксперты подтвердили, что основная масса снега сосредоточена на срезе горы. В этой зоне снег интенсивно скапливался в течение всей зимы, однако в результате таяния объёмы снежной массы уменьшились. Покров осел, и талые воды стекли свободным путём. Исходя из этого специалисты сделали вывод, что лавинная опасность уже отсутствует.

Дмитрий Карасев опираясь на то, что с 15 июня в Красноярском крае был снят режим повышенной готовности, введённый после разлива топлива на ТЭЦ-3, а также на заключение Талнахской гидрометеорологической экспедиции, предложил отменить ранее принятые оперативные меры, а также снять пост охраны и допустить собственников к временным строениям.

Вместе с этим сотрудники управления ГО и ЧС совместно со специалистами управления имущества в свою очередь провели обследование территории и определили радиус повреждений, нанесённых в результате схода лавины. Кроме того, они сверили полученные данные с данными, сопутствовавшими лавине, сошедшей в 1987 году. На основании этого была подготовлена схема лавиноопасного участка в районе юго-западного склона горы Отдельной. Координаты участка нанесли на карту. Постройки, которые находятся в опасной зоне, необходимо демонтировать или перенести на безопасное расстояние — таков вердикт специалистов.

«На днях я вновь побывал на месте трагедии. Дома, которые попали под лавину, перевёрнуты, металлические конструкции смяты и буквально завязаны в узел. Это говорит о мощи сошедшей лавины. Допустить подобные происшествия впредь мы не имеем права. Я дал администрации рекомендацию ликвидировать последствия схода снежной массы и разобрать временные строения, которым был нанесён серьёзный ущерб», — сказал Дмитрий Карасев.

Начальник управления ГО и ЧС Евгений Панферов отметил: «Тема профилактики лавиноопасности очень актуальна, потому что с конца 1990-х — начала 2000-х годов, после роспуска противолавинной службы, изыскательские работы не проводились. Проработка всех мероприятий займёт достаточно много времени, но в результате мы будем полностью владеть обстановкой. Это тем более важно в свете развития арктического туризма».

Глава города также рекомендовал заключить с экспертной организацией договор на выявление лавиноопасных участков, провести их паспортизацию и поставить на учёт.

Ассоциации горнолыжного спорта «Гора Отдельная» поручено установить на склоне лавиноудерживающие устройства, администрации — стационарные знаки с указанием границ лавинной опасности на подходе к горнолыжному склону.

Фото пресс–службы администрации Норильска
1 июля в 15:30 650
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