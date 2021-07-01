На горе Отдельной снят режим лавинной опасности

Для понимания текущего состояния на склоне горы, где в январе произошла трагедия, унёсшая жизни нескольких человек, привлекли специалистов Талнахской гидрометеорологической экспедиции. По поручению главы Норильска Дмитрия Карасева они трижды обследовали территорию — 21, 24 и 30 июня. После осмотра эксперты подтвердили, что основная масса снега сосредоточена на срезе горы. В этой зоне снег интенсивно скапливался в течение всей зимы, однако в результате таяния объёмы снежной массы уменьшились. Покров осел, и талые воды стекли свободным путём. Исходя из этого специалисты сделали вывод, что лавинная опасность уже отсутствует.

Дмитрий Карасев опираясь на то, что с 15 июня в Красноярском крае был снят режим повышенной готовности, введённый после разлива топлива на ТЭЦ-3, а также на заключение Талнахской гидрометеорологической экспедиции, предложил отменить ранее принятые оперативные меры, а также снять пост охраны и допустить собственников к временным строениям.

Вместе с этим сотрудники управления ГО и ЧС совместно со специалистами управления имущества в свою очередь провели обследование территории и определили радиус повреждений, нанесённых в результате схода лавины. Кроме того, они сверили полученные данные с данными, сопутствовавшими лавине, сошедшей в 1987 году. На основании этого была подготовлена схема лавиноопасного участка в районе юго-западного склона горы Отдельной. Координаты участка нанесли на карту. Постройки, которые находятся в опасной зоне, необходимо демонтировать или перенести на безопасное расстояние — таков вердикт специалистов.

«На днях я вновь побывал на месте трагедии. Дома, которые попали под лавину, перевёрнуты, металлические конструкции смяты и буквально завязаны в узел. Это говорит о мощи сошедшей лавины. Допустить подобные происшествия впредь мы не имеем права. Я дал администрации рекомендацию ликвидировать последствия схода снежной массы и разобрать временные строения, которым был нанесён серьёзный ущерб», — сказал Дмитрий Карасев.

Начальник управления ГО и ЧС Евгений Панферов отметил: «Тема профилактики лавиноопасности очень актуальна, потому что с конца 1990-х — начала 2000-х годов, после роспуска противолавинной службы, изыскательские работы не проводились. Проработка всех мероприятий займёт достаточно много времени, но в результате мы будем полностью владеть обстановкой. Это тем более важно в свете развития арктического туризма».

Глава города также рекомендовал заключить с экспертной организацией договор на выявление лавиноопасных участков, провести их паспортизацию и поставить на учёт.

Ассоциации горнолыжного спорта «Гора Отдельная» поручено установить на склоне лавиноудерживающие устройства, администрации — стационарные знаки с указанием границ лавинной опасности на подходе к горнолыжному склону.