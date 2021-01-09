На горнолыжной базе в Норильске сошла лавина

На горнолыжной базе «Гора Отдельная» лавиной занесло пять построек. На месте работает спасательная бригада.

Сегодня ночью после полуночи на базе произошёл сход лавины. Снегом засыпало 300 кв. метров. Под снегом оказались пять частных домиков, в которых могли оставаться люди. МЧС проводит работу по поиску людей в местах завала. В помощь на место происшествия прибыл Дудинский Арктический поисково-спасательный отряд.

По данным МЧС, из-под снега извлекли 15-летнего подростка с многочисленными переломами и обморожением. Ещё два человека выбрались самостоятельно. Также было найдено тело женщины.

Штаб по ликвидации ЧС в районе горнолыжной базы просит водителей транспортных средств убрать свои автомобили от подножья горы Отдельная. Автомобили мешают проведению спасательных работ. Волонтёры для проведения операции не требуются.

На месте происшествия до сих пор продолжаются спасательные работы. Штормовой ветер, который дует в городе с 7 января, затрудняет работу поисковой группы. Отметим, что МЧС не исключает повторный сход лавины.