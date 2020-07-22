На Градостроительном совете одобрили обустройство территории у общего центра обслуживания «Норникеля» в Талнахе

Речь о здании на ул. Горняков, 12. Увидеть изменения в реальности горожане смогут уже в конце сентября - по крайней мере, планы сейчас именно такие: дизайн-проект обеих территорий – и в Центральном районе, и в Талнахе - завершён, на днях были внесены последние доработки, сейчас готовится смета. Работы планируется начать уже 1 августа – после того как определится подрядчик.

Напомним, неделю назад на Градсовете рассмотрели проект благоустройства территории, прилегающей к Ленинскому проспекту, 41, – фронт-офису «Норникеля» в Центральном районе. В дизайн-проекте предусмотрены паркинг, зона отдыха, скверы с малыми архитектурными формами, детская площадка, пешеходные указатели, пожарный проезд, учтены освещение и озеленение территории. Также запланированы десять парковочных мест у центрального входа и девять - на дворовой территории. Для озеленения планируется использовать северные растения. Тогда члены Градостроительного совета назвали проект современным и интересным. Но попросили расширить парковку - поток посетителей центра обслуживания высок. Проект с учётом вышеуказанных доработок был единогласно принят.

Похожая ситуация произошла и с территорией в Талнахе, на ул. Горняков, 12. Дизайн-проект разработан в соответствии с единой концепцией благоустройства. В районе талнахского ОЦО появится паркинг, зона отдыха, детская площадка, территорию осветят и озеленят - обустроят травянистые газоны, а также габионы, на которых летом высадят цветы. На больших газонах появятся морозостойкие кустарники – решено, что это будет северная ива. В зоне отдыха поставят скамейки и металлические навесы. Трансформаторную подстанцию скроют за обшивкой.

Некоторые изменения были внесены после рабочей встречи авторов проекта с главой Талнаха Михаилом Шевченко - прямо накануне Градсовета. Например, решено убрать столбики, ограждающие территорию, которые помешают механической очистке территории; много небольших зелёных участков объединят в большой газон. Также планируется увеличить бордюр вокруг участка благоустройства - это позволит визуально разграничить пространство, что важно для качественной очистки от снега проезжей части. Убрали из проекта небольшие светильники, поскольку их будет заметать снегом, зато планируется добавить большие. Но главное: перед фасадом здания решено расширить зону подъезда, расчертив парковку. Это добавит парковочные места к уже запланированным местам стоянки 31 машины. Общая территория благоустройства в Талнахе – 5 400 м2 (в Центральном районе – 6 500 м2), строительные работы в двух районах будут вести параллельно.

Члены Градсовета одобрили проект, но отметили, что важно предусмотреть возможность вывода тающих вод весной и дождевых – летом, чтобы площадка была удобна для горожан.