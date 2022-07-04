На Гвардейской площади перекрыли пешеходный переход

Участок закрыт для пешеходов в связи с ремонтными работами, проводящимися на фасаде здания управления комбината.

«Из-за отсутствия как такового тротуара на данном участке в целях безопасности было принято решение перекрыть пешеходный переход. Большая просьба к горожанам переходить дорогу по другим пешеходным переходам, ближайшие — возле магазина «Норильчанка» и в начале Гвардейской площади», — обратился к горожанам начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов.