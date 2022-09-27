На игровом поле дома спорта БОКМО уложили новое покрытие

«В 2017 году благодаря участию «Норникеля» в зале уложили паркет из массива берёзы, но с годами на нём сказался перепад температур и сухость местного климата. Доски стали рассыхаться и расслаиваться. А это потенциально травмоопасно, ведь норильчане занимаются в БОКМО многими активными видами спорта. Это баскетбол, мини-футбол, большой теннис, бадминтон, волейбол, художественная гимнастика. Поэтому мы обратились в администрацию города, и нам выделили средства на замену паркета», - рассказал Николай Кордик, директор БОКМО.

Работы по замене 900 кв. м. покрытия начались в июле, чебоксарский подрядчик «Евросервис» старался успеть к началу нового спортивного сезона. По словам Николая Кордика, рабочие трудились допоздна и в целом очень ответственно подошли к заданию. Они же переложили уцелевшую часть прежнего берёзового паркета на площадку теннисного зала, площадью 200 кв. м. Там покрытие эксплуатируется не так интенсивно, говорит директор дома спорта, и это позволяет надеяться, что прежний паркет продержится ещё очень долго.

Сегодня на всех площадках БОКМО возобновлены тренировки: в большом зале тренируются воспитанники спортшкол № 3, № 6, в зале тенниса также упражняются акробаты. С нынешнего года дом спорта предлагает занятия по детскому фитнесу — это стало возможным благодаря победе в программе «Норникеля» «Мир новых возможностей». «Мы считаем важным привлекать ребят к спорту с самого детства. Новый зал уже обустроен, его посещают первые группы. Мы приглашаем дошколят и учеников начальных классов. Записаться можно в БОКМО», - отметил Николай Кордик.